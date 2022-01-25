Лукашенко назвал условия для появления в Беларуси новых Алферовых, Борисевичей и Высоцких

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании-совещании с Национальной академией наук назвал условия для появления в стране новых ученых, способных на достижения мирового масштаба, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул необходимость сохранения преемственности и поиска способной молодежи в научной сфере: "Важно, чтобы цепочка "школа - вуз - академические институты" работала реально, конкретно и результативно".

Во время разговора с учеными Президент поинтересовался, как идет процесс поиска молодых талантов, следят ли за их успехами. "Таких детишек нужно буквально за руку вести к профессии ученого. Иначе в будущем новые Алферовы, Борисевичи и Высоцкие у нас не появятся, - обратил внимание Александр Лукашенко. - А это и есть решение глобальной проблемы сохранения и развития научных школ. За каждым из вас, уважаемые академики, члены-корреспонденты, доктора и профессора, должны идти ученики. Именно они и являются подтверждением жизнеспособности ваших идей".

Президент также коснулся темы детского технопарка, которая, по его словам, как-то ушла в тень. "Принимая решение о его создании, мы думали прежде всего о преемственности поколений, формировании у детей интереса к науке, начиная со школьной скамьи. Думаю, что вы мне сегодня расскажете, как взрослая наука участвует в этом процессе", - сказал глава государства.-0-