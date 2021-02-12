Лукашенко: не будет в Беларуси коррупции, пока я Президент

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Конкурентная политика, налоги и пенсии - глава союза предпринимателей озвучила на ВНС предложения бизнеса
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в стране будут по-прежнему жестко бороться с коррупцией. Об этом он заявил сегодня, принимая участие в VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.
"Не будет здесь коррупции, пока я Президент", - подчеркнул белорусский лидер. Он также акцентировал внимание чиновников на недопустимости выказывать чванство и неуважение к людям.
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