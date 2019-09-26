Лукашенко: не хотим сделать яблоком раздора русский язык

26 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский и русский языки в стране имеют равный статус. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Обратившийся с вопросом украинский журналист считает, что в Беларуси предпочтение отдается русскому, и даже написание на государственных зданиях зачастую на русском, а не белорусском языке.

"Я побаиваюсь политизировать и вводить в абсолют этот вопрос", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что решение приняли люди во время референдума, поддержав именно равный статус двух языков. Президент отметил: "Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык".

Александр Лукашенко рассказал, что его подчас критикуют по языковому вопросу: "У нас два государственных языка, равный статус белорусского и русского. Это решение референдума". Равно как и по государственной символике решение белорусы приняли на референдуме. Президент напомнил, что ранее в стране была другая символика, которая использовалась в том числе на президентском автомобиле. "Это был закон, и я его исполнял", - пояснил он.

"Что касается тенденции - да, мы больше говорим на русском, нежели на белорусском", - констатировал Президент и подчеркнул, что не видит в этом большой проблемы. При этом он отметил, что в стране белорусский язык знают практически все, и в последнее время сделано немало для его популяризации.

"Не надо ломать население и заставлять разговаривать на том языке, на котором власть хотела бы, даже если это чем-то обосновано. На это надо время. И идти надо очень аккуратно и спокойно", - заявил глава государства.-0-