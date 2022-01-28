Лукашенко: не надо упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь, нет таких целей

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не надо упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь, у нее нет таких целей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил о словах своего российского коллеги Владимира Путина, который заявил журналистам, что интеграция между государствами подразумевает прежде всего развитие экономического сотрудничества. Оно должно стать фундаментом отношений.

"Это их понимание. И не надо сегодня упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, Беларусь и Россия, будучи независимыми государствами, способны выстроить такую систему сотрудничества, что ей позавидует любое объединение.

Александр Лукашенко

"Чего вы паритесь по поводу поглощения Россией Беларуси? Этого никогда не будет, и целей таких у руководства России нет", - заявил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание на поддержку со стороны России, которая подставила плечо Беларуси даже находясь под санкциями.-0-

Лукашенко: партнер номер один для нас - Россия