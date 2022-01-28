Лукашенко: партнер номер один для нас - Россия

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партнер номер один для Беларуси - Россия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что столпами белорусской внешнеэкономической стратегии являются наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций и развитие кооперации.
"Партнер номер один для нас - Россия, с которой мы последовательно движемся по пути экономической интеграции. Практически половину наших товаров экспортируем в эту страну, - сказал Александр Лукашенко. - Мы развиваем сотрудничество как на двусторонней основе в рамках Союзного государства, так и в составе интеграционных объединений".
По его словам, для Беларуси особенно важно развивать взаимодействие с Россией в энергетике. "В прошлом году совместно построили и ввели в действие первую Белорусскую атомную электростанцию, которая является гарантом энергетической безопасности нашей страны. И после выхода на проектные мощности будет производить 50% электрической энергии", - напомнил Президент.
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