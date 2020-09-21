Лукашенко: необходимо активизировать белорусско-мальтийские экономические контакты

21 cентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Мальта Джорджа Уильяма Веллу и граждан этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Мальтийское государство играет важную роль в укреплении европейской безопасности и развитии торгово-экономических связей в Средиземноморском регионе", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил надежду, что повестка дня отношений Беларуси с Мальтой станет более насыщенной и многогранной. "Необходимо делать решительные шаги по активизации белорусско-мальтийских экономических контактов, - считает Президент. - Особенные перспективы имеет совместная работа в таких областях, как финансы, информационные технологии, цифровизация, транспорт и логистика".-0-