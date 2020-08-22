Лукашенко: ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию

Госпогранкомитету глава государства поручил усилить охрану по периметру госграниц. "Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию", - сказал он.

Президент обратил внимание, что в свое время в Беларуси было принято решение об организации упрощенного пропуска на границе для граждан ряда стран. Однако некоторые иностранцы пытаются использовать эти возможности в негативных целях. "Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки", - сказал Александр Лукашенко и пояснил, что именно по этой причине требуется усиление охраны на госгранице.

"Беспорядки, их ядро, зачинщики - не гродненцы. Они (настоящие зачинщики. - Прим. БЕЛТА) сидят под Варшавой, Вильнюсом. И вы видите, куда альтернативщики побежали. Их никто не гнобил, не выгонял из Беларуси. Некоторые сами меня просили, чтобы я их спас и вывез. Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели".

"Те, кто это все координирует и руководит этим, сидят за рубежом в соседних странах и даже получают определенную поддержку от их властей", - убежден Александр Лукашенко.