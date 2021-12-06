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06 декабря 2021, 12:01

Лукашенко: никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Новости темы " Кадровые решения Президента"
Матарас: проблемы людей - главный вопрос для местной вертикали власти
"Нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем". Лукашенко о главных принципах подбора кадров

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не должно быть никакой оппозиции из числа беглых. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая кадровые решения по назначению руководителей местной вертикали власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание, что Беларусь находится в центре глобального противостояния, поэтому Запад продолжит свои усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. "Цепь от Черного до Балтийского моря - это давний замысел наших врагов и противников. Просто они подобрали этот момент, посчитали, что сейчас можно замкнуть балто-черноморский пояс, или, как его раньше называли, санитарный кордон", - сказал белорусский лидер.

По его словам, в прошлом году целью Запада стало не просто создание санитарного кордона, а уже размещение группировки НАТО. "Надо было под Смоленском зайти и создать уже блок, а не санитарный кордон между Европой и Россией. Нужен мощный блок, никакого санитарного кордона. Надо огромный плацдарм для того, чтобы припереть Россию к Уральскому хребту и начать свое давление и наступление на Россию", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Так получилось, что мы оказались выступом, балконом в этом замысле, - пояснил белорусский лидер. - В прошлом году его пытались срезать силой. Не получилось. Вот планомерно, целенаправленно наращивают усилия. Столкнулись еще раз - в течение этого года. Пандемия и прочее этому способствует. Тоже не получилось. Сейчас идет перестройка".

Суть этой перестройки - протащить своих людей во власть. "Сейчас они через определенные структуры (не буду их называть) начинают аккуратное переформатирование оппозиционного крыла в Беларуси. Ищут, на кого сделать ставку и опору. Они нашли, на кого - чтобы он был терпим для России, как они рассуждают (все на Западе пишется), чтобы он Западом управлялся абсолютно, - сказал Александр Лукашенко. - Весь смысл в том, что опору они хотят осуществить на беглых".

Для Беларуси такая схема категорически неприемлема, подчеркнул глава государства и сделал акцент на этом моменте для главы Администрации Президента Игоря Сергеенко, который занимается вопросами подбора кадров. "Никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может, - сказал Александр Лукашенко. - Сбежал - там и сиди. Удалось тебе, вернулся - как-то устроился в общество, не во власть. У них главная цель сейчас - протащить своих во власть".

"Я не скажу, что мы уже вычистили их всех, как мы их часто называем, "оппов", "БЧБ-шников" и так далее. Вам еще предстоит присмотреться к этим людям", - добавил глава государства.

Обращаясь к руководителям в местных органах власти, Президент обратил внимание, что они должны хорошо видеть и понимать, с кем работают. Особенно это важно для таких регионов, как, например, Брест и Минск. "Многие, кто из власти сбежал и сейчас фейками забрасывает страну из-за границы, кто сбежал, но спрятался под плинтус - они понимают, что опять нужна волна, чтобы к нам внедриться, - заметил белорусский лидер. - Будьте аккуратны в подборе людей в свои команды, в те структуры власти, которыми вам придется управлять".

"Но еще раз говорю: будьте аккуратны. Не надо устраивать охоту на ведьм. Не надо во всех видеть врагов. Ведь очень много было заблудших", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

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