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06 декабря 2021, 11:45

"Нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем". Лукашенко о главных принципах подбора кадров

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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подборе кадров для работы в государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая кадровые решения по назначению руководителей местной вертикали власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих - назначение на различные управленческие должности людей в погонах. "Мы абсолютно не отвергаем (и я на этом настаиваю) людей военных в вертикали власти. Я имею в виду людей в погонах: милиционеров, армейцев, чекистов - не важно. Главное, чтобы был хороший управленец. Это главное сейчас", - подчеркнул белорусский лидер.

Он убежден, что толковый руководитель, даже если он назначен в новую для него сферу деятельности, всегда найдет возможность окружить себя профессионалами, которые хорошо понимают сельское хозяйство, промышленность, сферу услуг, бизнес, предпринимательство и так далее.

"Советую вам при подборе кадров опираться на истинных, нормальных, патриотичных, крепких людей со стержнем. "Мыла и размазни" у вас не должно быть среди подчиненных, среди ваших коллег", - образно выразился глава государства.

Он также отметил, что определяющим критерием при подборе кадров не должен быть возраст претендентов на ту или иную должность. В первую очередь надо обращать внимание на опыт и профессиональные качества. "Должны быть опытные профессионалы. Можно быть опытным человеком и в 38, и в 40 лет", - сказал Президент.

Вместе с тем, принимая во внимание опыт службы отдельных руководителей, глава государства подчеркнул, что в работе надо находить разумный баланс между исполнительской дисциплиной и безапелляционным исполнением поручений. "Ни в коем случае не щелкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальником вопросом: "Чего изволите?", - предупредил Александр Лукашенко. - Вы люди, обладающие властными полномочиями, которыми наделены Президентом страны. В этом суть нашей сегодняшней встречи".

"Вы получаете от первого лица в государстве, главы государства власть в свои руки. Поэтому вы не должны быть безмолвными исполнителями, - обратил внимание белорусский лидер. - Хотя исполнительская дисциплина - это краеугольный камень для руководителя любого уровня: председателя райисполкома, главы администрации, губернатора, члена правительства. Вы должны быть образцом для подражания".

Президент еще раз напомнил, что вкладывает в понятие "исполнительская дисциплина": "Это когда принято решение - после долгих обсуждений, мучений, возражений. Вы должны уметь слушать своих подчиненных. Когда выкристаллизовано решение (на исполкоме его утвердили или вы единолично отдаете распоряжение, вами выстраданное), оно должно исполняться беспрекословно".

"Перед вами будет стоять много задач. Но главное - вы придете в конкретную низовую ячейку нашего общества, в район. Там все происходит. Там люди, на которых опирается государство и Президент в том числе. Там наше все. Я вам желаю не наломать дров", - напутствовал Александр Лукашенко. Он посоветовал внимательно относиться к людям, не спешить с жесткими кадровыми решениями. "Я всегда исходил и исхожу из того, что человеку, какой бы он ни был, надо дать шанс, - сказал Президент. - Он должен показать, что воспользовался этим шансом. Нет - до свидания".

"Я еще раз говорю: никакой размазни не должно быть в органах власти. Время очень сложное. И дело не только в санкциях, давлении, гибридной войне, которая развязана против нас. Суть этой войны заключается в том, что против нас воюют в средствах массовой информации, в политике, в дипломатии, в экономике - во всем. Просто подошли к горячей войне", - обратил внимание глава государства.

Пока горячего противостояния удается избежать, но повод для этого противники Беларуси могут найти любой, уверен Президент: "Нет только горячей войны. Но, может, они еще чего-то придумают, воспользовавшись, как сейчас, беженцами, самолетами… Повод можно найти. И не важно, что этого не было. Как с самолетом. Все приехали - комиссия, посмотрели. Уже "год" прошел после этой комиссии, а пока ничего не готовы заявить (речь об отчете ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair после посещения Беларуси представителями этой международной организации в августе текущего года. - Прим. БЕЛТА). Ждут каких-то толчков, моментов", - отметил глава государства.-0-

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