Лукашенко - новым ректорам вузов: вам придется наводить порядок в университетах

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, согласовывая назначение новых ректоров вузов, отметил, что им придется наводить порядок в своих университетах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Потому что и в вашем университете, и в вашем проблем хватает. И когда мне предложили двух женщин - одна Наталья и вторая, честно говоря, я так подумал: господи, как они там будут наводить этот порядок. А потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики", - сказал глава государства.

Как сообщалось, на должность ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств согласована кандидатура Натальи Карчевской, которая до настоящего времени работала на посту первого заместителя министра культуры.

Минский государственный лингвистический университет возглавит Наталья Лаптева. До настоящего времени она работала в этом вузе в должности декана факультета немецкого языка.

Новый ректор также в Брестском государственном техническом университете. Это Александр Баханович, который до настоящего времени занимал пост проректора по учебной работе Белорусского национального технического университета.

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