Лукашенко о 2020-м: нам нужен был этот год, но нужен был в прошлом

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о прошедшем 2020 годе и пожелал, чтобы нынешний, 2021-й, был лучше. Об этом он заявил сегодня, посещая в Рождество храм в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рождество - тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь. Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году", - заявил глава государства.

Он пожелал, чтобы предстоящий год был лучше предыдущего.

"И он будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас так, чтобы этот год был лучше. Но самое главное - берегите друг друга, своих родных, близких", - сказал Александр Лукашенко.-0-

Александр Лукашенко