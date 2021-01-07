Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Рождество Христово зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем", - отметил Президент.

Он высказал убеждение, что те, кто идет в храм, идут за миром, прощением, идут за теми христианскими ценностями, которые живут в людях. "Более 2 тысяч лет тому назад Рождество стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Эти черты характера абсолютно присущи белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови", - уверен глава государства.

Александр Лукашенко упомянул и о пандемии, отметив, что как в первую волну, так и во вторую очень тщательно анализирует ситуацию. "Фактически живу ею. Потому что это очень важный момент в жизни белорусского общества", - сказал он.

Президент отметил, что, особенно по сравнению с ситуацией в ряде других стран, Господь хранит Беларусь. "Это общественная катастрофа. Не дай бог нам это пережить. И спасибо Ему за то, что и в первую волну болезни, и во вторую Он оберегал нас. Это говорит о том, что в нас осталось то святое, что было заложено Им (Иисусом Христом. - Прим. БЕЛТА) более 2 тысяч лет тому назад", - отметил Александр Лукашенко.

"Дай бог, чтобы было не хуже", - добавил Президент.

Глава государства передал храму в дар икону Божией Матери "Взыскание погибших". В иконе отражен образ Богородицы, которая склоняется к младенцу Иисусу и утешает его скорбь. Этим Божия Матерь олицетворяет последнее пристанище и последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и переступил порог смерти как физической, так и духовной. Переданная в дар икона изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска.

В свою очередь митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил главе государства бронзовый макет храма Воздвижения Креста Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма, а также книгу Николая Гаврилова "…И отрет Бог всякую слезу".

Храм Воздвижения Креста Господня построен в 2020 году на улице Тимирязева. Он однокупольный, в традициях классического храмового зодчества в форме креста с небольшим баптистерием (пристройка к церкви или отдельное здание, предназначенное для совершения крещения) в цокольном этаже. Храм входит в архитектурный комплекс, включающий в себя входную браму с колокольней, церковно-приходской дом, в котором располагается воскресная школа и музей подвига советских военнопленных - узников Шталага-352 в Минске.

Новый храм граничит с мемориальным комплексом "Масюковщинский лагерь смерти". Комплекс является местом для поминания более 80 тыс. захороненных военнопленных и мирных советских граждан, замученных в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.-0-

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