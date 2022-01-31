Лукашенко о банковской сфере: в прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает успешную работу банковской сферы страны по итогам 2021 года. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом председателя правления Национального банка Павла Каллаура и помощника Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшний наш разговор абсолютно не связан с какими-то проблемами. Скорее, наоборот. В прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо, вся банковская система. Но надо отдать должное и экономике. Экономика работала", - сказал Президент.

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