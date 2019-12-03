Лукашенко о белорусско-сербских отношениях: мы никогда не ставили друг другу условий

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Особенностью белорусско-сербских отношений является то, что страны никогда не ставили друг другу предварительных условий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Сербии Александром Вучичем в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особенность наших отношений в том, что мы никогда не ставили друг перед другом предварительных условий. Мы друзья, мы просто родные люди. И это величайшая и честная основа нашего сотрудничества", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что Сербия и Беларусь не гигантские государства и не имеют огромных ресурсов, которыми обладают глобальные игроки, например, Россия или Соединенные Штаты Америки. Обе страны зарабатывают блага своим потом, а порой и кровью, подчеркнул Президент.

"Многие малые, средние государства (я это за свою долгую президентскую жизнь видел не один раз) всегда ориентируются на эти гигантские и богатые государства, потому что они обладают теми ресурсами, которых не хватает у нас. Но мы не должны забывать о том, что любые империи и крупные государства никогда с нами не будут сотрудничать без предварительных условий, они обязательно что-то попросят взамен, даже еще ничего для тебя не сделав", - констатировал белорусский лидер.-0-