Лукашенко о борьбе с коронавирусом: занимаемся без шума и пыли

27 марта, Минский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками ОАО "Белгипс", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что каждая служба в стране - от медиков до правоохранительных органов - занимается в этом плане своим делом. Выявляются контактные лица, ведется работа по профилактике. Однако Александр Лукашенко против психоза и паники вокруг этой темы.

Александр Лукашенко

"Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также акцентировал внимание на влиянии принимаемых в мире мер на экономику. Ситуация сказывается и на Беларуси. Он привел в качестве примера недавнее заявление Президента США Дональда Трампа о том, что последствия для экономики и жизни людей в результате могут быть тяжелее, чем от самого вируса.

В целом глава государства высказался по разным аспектам проблемы, начиная от звучащих мнений о введении карантина и остановки предприятий до вопросов продовольственной безопасности и обеспечения ассортимента в магазинах.

О психозе и последствиях для экономики

"Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко считает недальновидным, что и в США некоторое время назад было объявлено чрезвычайное положение. "Но Трамп как человек когда-то занимавшийся бизнесом быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно", - заявил белорусский лидер.

О принимаемых в Беларуси мерах

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси в целом каждую весну наблюдается подъем вирусных заболеваний, и в нынешнем году к этому еще добавилась ситуация с распространением в мире нового коронавируса.

С учетом того, что в Беларуси фиксируются завозные случаи, были приняты необходимые меры по профилактике и выявлению как самих заразившихся, так и тех, кто с ними контактировал. "На границе и в аэропортах мы всех прибывающих взяли на контроль. Если только обнаруживали хоть одного человека, мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер устанавливали, с кем он контачил", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что вся система здравоохранения, правоохранительные органы, спецслужбы работают и занимаются своим делом, обеспечивая безопасность народа.

"Когда мы увидели, что это завозной коронавирус, надо было реагировать. Тогда мною было принято решение (правительство вчера формализовало): на границе ничего не закрывая. А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша, балтийские государства закрыли, а потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу. Хорошо, закрывайтесь, но жизнь то идет, ее не остановишь", - констатировал белорусский лидер.

В этом плане Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь выполняет функции по обеспечению транзита международных грузов. Определены основные дороги и транзитные коридоры, места для обслуживания. "Мы за это время ни разу не получили ни одной проблемы от водителей этих большегрузов. Ничего не закрывая, но контролируя на въезде и на выезде. То есть мы реагируем по ситуации. Если есть какой-то факт, мы немедленно в этом направлении работаем", - добавил он.

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