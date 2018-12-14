Лукашенко о будущем Союзного государства: надо шаг за шагом исполнять договор

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал о своем видении развития союзной интеграции, о том, как Беларуси и России снять проблемные вопросы в отношениях, в том числе по энергоносителям, налоговому маневру, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства напомнил о необходимости соблюдения достигнутых соглашений. "Надо исполнять договор и идти шаг за шагом по выполнению этих соглашений", - сказал он. Александр Лукашенко убежден, что прежде чем копать вглубь, надо снять вопросы, лежащие на поверхности. "А их куча, и их можно снять за сутки", - заметил Президент.
В себестоимости любой продукции для Беларуси очень важен такой показатель, как цена на газ. По следующему году ясность есть, но в его середине Беларусь и Россия договорились определиться до 2025 года. "Но Россия даже не стала вести переговоры, хотя мы с Путиным договорились об этом в Санкт-Петербурге (на встрече в апреле 2017 года. - Прим. БЕЛТА), - констатировал Президент. - Это неправильно. Договорились - надо двигаться".
Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что Беларусь не требует низких цен на газ, таких как, например, для Смоленской области, где они в два-три раза ниже. "Мы требуем, чтобы были исполнены наши договоренности - они пронизывают все наши соглашения и договоры - о равных условиях для субъектов хозяйствования", - сказал глава государства.
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