Лукашенко о фактах коррупции в судах: нечистых на руку надо выявлять и немедленно от них избавляться

5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции подчеркнул абсолютную недопустимость фактов коррупции в самой судебной системе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Может быть, в какой-то степени и наболевший вопрос борьбы с коррупцией - в стране в целом. Не скажу, что это уж так распространено в судейском корпусе. Парадоксально: суды выносят вердикты по коррупционным преступлениям и в то же время отдельные судьи сами нарушают закон. За последние несколько лет шесть ваших коллег были осуждены за коррупцию. Не скажу, что мы проконтролировали всю систему на предмет коррупции, но факт есть факт. Вы знаете, сколько еще уволили тех, кто запятнал себя", - сказал Президент.

По его словам, это, безусловно, бросает тень на всех судей, в то время как абсолютное большинство трудится честно и добросовестно. При этом Александр Лукашенко считает, что ситуация в этом плане в белорусской судебной системе значительно лучше, чем в ряде других стран, в том числе соседних.

"Непримиримая борьба с коррупцией - дело чести самой судебной системы. Чистота судейских рядов - основа ее авторитета. Людей, склонных к злоупотреблениям, нечистых на руку, надо выявлять и немедленно от них избавляться, потому что дальше будет хуже. Здесь я поддерживаю позицию председателя Верховного суда, который (при моем жесточайшем отношении к коррупционерам) иногда даже жестче, чем Президент, оценивает некоторые факты. И это правильно", - добавил белорусский лидер.-0-