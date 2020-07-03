Лукашенко о фонтане от Сбербанка России в Минске: это действительно украшение Беларуси

3 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Фонтан - подарок белорусской столице ко Дню Независимости от Сбербанка - является украшением Беларуси. Такую оценку дал глава белорусского государства Александр Лукашенко сегодня на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом, передает корреспондент БЕЛТА.

Герман Греф

"Мы уже посмотрели в тестовом режиме. Очень нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен", - сказал белорусский лидер.

"Такой фонтан мы строили впервые. Мы подарили фонтаны многим российским городам на площадях, но никогда не строили фонтан на воде. И получился он грандиозным, как нам кажется. Я тоже посмотрел пока на записи (очень хочется увидеть, как это будет сегодня вживую), и мне кажется, что это действительно будет от нас с вами подарок жителям Минска и жителям республики. Мы видим, какой большой отклик", - отметил Герман Греф.

Необычный фонтан установили на реке Свислочь в парке имени Янки Купалы. Он стал подарком белорусской столице ко Дню Независимости от Сбербанка России.

Возводить фонтан начали в феврале 2020 года. "БПС-Сбербанк" выделил на него более Br6 млн.

Фонтанный комплекс представляет собой мультиформатную образовательную площадку со сложным программным обеспечением. Он оснащен видео- и лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран.

Водную феерию образуют более 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 м. Они также могут создавать различные эффекты: бегущую дорожку, веер, лилию, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи.

Планируется, что светомузыкальное представление будет показываться ежедневно в вечернее время - с 22.00 до 23.00.

Строительство необычного фонтана в Минске Александр Лукашенко и Герман Греф обсуждали год назад. "Сбербанк придумал новую технологию соединения света, звука, воды и изображения с образовательной функцией. Мы много занимаемся образованием. И мы придумали светомузыкальный образовательный фонтан, - рассказал глава Сбербанка журналистам после встречи с главой белорусского государства. - Александр Григорьевич узнал, попросил нас создать такой фонтан в Минске. Мы сегодня с ним договорились, что будет выпущен указ и мы бросим все силы, чтобы реализовать этот проект ко Дню Независимости в Беларуси в следующем году здесь, в Минске".

Первый мультимедийный фонтан за средства Сбербанка появился в 2018 году в Петергофе. В настоящее время по всей России работают несколько подобных сооружений - в Саратове, Петергофе, Ярославле, Калининграде, Владимире, Рязани и Воронеже.-0-

Лукашенко и Греф открыли в Минске уникальный светомузыкальный фонтан Необычный фонтан установили на реке Свислочь в парке имени Янки Купалы. Он стал подарком белорусской столице ко Дню Независимости от Сбербанка России.