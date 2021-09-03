Лукашенко о футболе и спорте: "Какой бы ни был Президент, я или другой, все равно будут требовать результат"

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует спортсменов, футболистов и руководство отрасли в целом на достижение результата, ведь государство тратит на эту сферу немалые деньги и вложения должны приносить отдачу. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая детско-юношеский футбольный центр клуба "Динамо-Минск", передает корреспондент БЕЛТА.

После церемонии торжественного открытия центра глава государства пообщался с основными игроками клуба и юными футболистами. Он отметил, что приглашать определенное количество легионеров, конечно, можно, но в первую очередь надо делать ставку на своих ребят. "Нужен результат. Какой бы ни был Президент - я, другой, - все равно будут требовать результат", - подчеркнул белорусский лидер, пожелав спортсменам успехов.

Продолжительным и обстоятельным было общение Александра Лукашенко с ветеранами клуба. Обсудили подходы к тренерской работе, финансированию футбола, нюансы современной игры и, что немаловажно, воспитания спортсменов в духе патриотизма.

Не обошли стороной на злобу дня и тему вчерашних неудачных выступлений сборных команд по футболу. "Я вижу, как вчера играла молодежь. Я не знаю, чего они вообще вышли играть. Они же не играли", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что много было потерь, футболисты не дорожат мячом, а порой и бьют практически наугад: "Глаза закрыл - "мочканул". У него мяч отобрали, и он остался сзади. Да ты беги, исправляй свои косяки", - высказал мнение об еще одном нюансе игры белорусский лидер.

Он заметил, что порой можно слышать рассуждения о состоянии дел в белорусском футболе в сравнении с той же Россией: "Понимаете, вот Россия, что нам равняться, - 140-150 миллионов, а нас 10 миллионов…". По этому поводу Президент заметил, что в Исландии, команде которой накануне уступила белорусская молодежная сборная, всего несколько сотен тысяч жителей.

Президент акцентировал внимание на большой роли и ответственности, которая лежит на тренерах. "Возьмите прыжки на батуте. Там Власова (главный тренер национальной команды Ольга Власова. - Прим. БЕЛТА) - это же действительно диктатор. У нее все разложено. И они прыгают, олимпийскими чемпионами становятся. Потому что есть порядок", - привел пример Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в каждой области страны созданы прекрасные поля для футбола, вложили огромные деньги. "Короче, мужики, с футболом что-то надо делать. База есть. Не думайте, что мы что-то будем создавать еще. У нас есть куда деньги тратить. Нам людям надо зарплату поднимать. Дай учителю 4-5 тыс. долларов, как у некоторых (футболистов. - Прим. БЕЛТА) зарплата…" - отметил глава государства.

"Денег не жалко. Мы не пожалеем денег, но дайте результат, дайте, чтобы было хотя бы на что посмотреть", - подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что молодое поколение футболистов порой избаловано шальными деньгами и "не видят этого мяча".

"Проиграл, так ты хоть покажи, что бился. Сегодня спорт - это война, ты должен идти как на войну", - сказал Президент, говоря о морально-волевых качествах, которыми должны обладать спортсмены. Мало того, что разучились играть, так еще и спортивной злости нет, заметил он.

Александр Лукашенко предложил и ветеранам клуба активно участвовать в развитии своего вида спорта, в том числе советом, что-то подсказать, подключиться к тренировочному процессу.

Заслуженный мастер спорта и тренер, чемпион СССР Эдуард Малофеев согласился с Президентом, подчеркнув, что в футбол надо не просто играть, а любить этот вид спорта: "Когда спрашиваешь парня, тренера: "Ты любишь футбол?", он говорит: "Люблю". А когда смотришь на результат: так как же ты любишь? Любить - это значит мочь! А если не можешь, не даешь - не любишь футбол!".

Он обратил внимание и на духовно-нравственное воспитание, которое также должно обязательно присутствовать в подготовке спортсмена. "Тогда совесть появляется, начинается добросовестный благочестивый труд. Когда тебе стыдно, что ты не подготовился", - заметил Эдуард Малофеев.-0-