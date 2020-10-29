Лукашенко о границах: закрыть - не сделать железным занавесом, граница - это зона дружбы народов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску, высказался о вопросах пограничной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди. Конечно, Валерию Павловичу (Валерий Вакульчик, который назначен помощником по Брестской области. - Прим. БЕЛТА) проще, потому что он в свое время занимался границей. Я думаю, что с Юрием Хаджимуратовичем (назначенный помощником по Гродненской области Юрий Караев. - Прим. БЕЛТА) они поделятся опытом. У этого опыт больше по безопасности и наведению порядка. У Валерия Павловича более тонкая была работа. У них есть общий язык. Они вместе работали", - сказал глава государства.

По его словам, в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - заявил Президент.

"Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?" - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что пограничной тематике уделяется особое внимание и в связи с распространением коронавируса в мире. "Вы видите, какая вспышка бешеная произошла в разы в Европе. Да и у нас уже рост под тысячу (выявленные случаи в результате тестирования. - Прим. БЕЛТА). Слава богу, нет бешеного роста ковид-пневмоний", - отметил он.

Глава государства добавил, что для борьбы с инфекцией в Беларуси есть все необходимое, включая аппараты ИВЛ. Вместе с тем расслабляться нельзя, считает он.-0-