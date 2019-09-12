Лукашенко о кадровых перестановках: должно приходить новое поколение

12 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на важность омоложения кадров и привлечения на ответственные посты перспективных руководителей. Об этом он заявил сегодня, принимая кадровые решения, в частности назначая новых дипломатов за рубежом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже должно приходить новое поколение людей. Мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну. Вот и послы должны быть такими людьми. Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР. - Прим. БЕЛТА) - в МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты. Надо было еще с помощью спецслужб отлавливать их. Непонятно на кого работали", - сказал глава государства.

"Надо, чтобы внешнеполитическое ведомство было мощным и перспективными были люди", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь министр иностранных дел Владимир Макей заверил, что в МИД сформирован хороший работоспособный коллектив. "Могу ручаться, что избавляемся, если видим, что кто-то является проблемным человеком", - добавил он.

Глава государства поинтересовался мнением министра иностранных дел о профессиональных и личных качествах назначаемых послов. "Послы - достойные люди, я так понимаю", - отметил он.

Владимир Макей рассказал, что, например, Виктор Рыбак, который займет пост посла Беларуси в Турции и по совместительству в Ираке, знает этот регион, ранее продолжительное время работал в Иране. "Там (в регионе. - Прим. БЕЛТА) сейчас как раз переплетение интересов. Я вчера встречался с первым заместителем министра иностранных дел Ирака. Очень интересную информацию рассказывал", - сказал министр.

Что касается Николая Овсянко - нового посла Беларуси в Эквадоре и по совместительству в Колумбии, Никарагуа и Панаме, то он хоть до настоящего времени и не занимался напрямую торгово-экономической проблематикой, но хорошо знает испанский язык, проблематику разоружения по опыту работы в прошлой должности начальника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД.

Владимир Макей выразил уверенность в наличии перспектив развития отношений с Эквадором. Несмотря на большую ориентацию нынешнего руководства страны на США и ЕС, тем не менее с участием Беларуси продолжается реализация ряда проектов. "Там "Белоруснефть" работает хорошо, и есть определенные перспективы, и "Белзарубежстрой", - отметил глава МИД. - Колумбия для нас (с вами согласовано открытие посольства) очень перспективная страна. И по сельскому хозяйству, и по поставкам техники. Сейчас надо предметно и конкретно заниматься этой работой".

Положительные рекомендации даны и Евгению Воробьеву, который возглавит белорусское посольство в Израиле. "Там нужен такой человек. Он хорошо зарекомендовал себя и в управлении Европы (в структуре МИД Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Он тоже справится с этой должностью", - убежден министр.

Отмечено, что важным для Беларуси направлением является дальнейшее развитие отношений Беларуси с Египтом и Суданом. "У нас идет рост товарооборота и экспорта в этом году после соответствующих визитов", - отметил Владимир Макей.

Новый посол в Египте и по совместительству в Судане и Омане Сергей Терентьев также хорошо знаком с соответствующими вопросами и будет продолжать работу своего предшественника на этом посту.

"В Египте мы уже имеем хорошие корни, основа заложена. В Судане тоже надо потихоньку по несколько проектов (добавлять. - Прим. БЕЛТА). Так, как в Эквадоре. Никто не говорит, что там надо разворачивать (как гигантская страна) торговлю с ними. Но 2-3 проекта добавлять надо, чтобы к "Белоруснефти" мы могли завязаться на какие-то другие выгодные для нас и для них проекты, то есть не надо заниматься шапкозакидательством", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кроме того, отмечен дипломатический опыт Вячеслава Бескостого, который будет представлять интересы Беларуси в Туркменистане. Ему предстоит серьезная работа по нормализации двусторонних отношений, прежде всего в сфере урегулирования проблемных вопросов вокруг темы строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината. "Надеемся, что он с дипломатическим опытом сможет там (в Туркменистане. - Прим. БЕЛТА) выстроить работу в нужном для нас направлении", - сказал Владимир Макей.

"Хорошие, перспективные послы. Думаю, они справятся", - добавил министр.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси 12 сентября назначил новых послов Беларуси в Египте, Израиле, Эквадоре, Турции и Туркменистане.-0-