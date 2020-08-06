Лукашенко о конфликте в Украине: мы давно должны были решить этот вопрос

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова и далее способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА.

"Мы даже сейчас этот вопрос можем решить. Но чем дальше, тем сложнее его будет решать", - отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что как россияне, так и украинцы - это братья для народа Беларуси. "Мы втроем, мы родные, никому мы нигде не нужны. Мы не должны были к этому прийти - к этой драке. А если пришли, мы давно должны были решить этот вопрос, - сказал Александр Лукашенко. - Я хочу, чтобы мы втроем - Украина, Россия, Беларусь - по-братски сели и решили вопрос".-0-