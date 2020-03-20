Лукашенко о коронавирусе: белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры

20 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани", передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть. И очень многие государства очень жесткие меры в этом плане предпринимают", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Но и успокаиваться не надо, обратил внимание Президент.

Глава государства очень критично отозвался о людях, которые возвращаются из-за рубежа, побывав в эпидемиологически неблагополучных странах и скрывают это. В пример он привел бизнесмена, который вернулся из Италии, и обратился к врачам, когда уже находился в критическом состоянии. Из-за него пришлось взять на контроль более 300 человек, которых он потенциально мог заразить. "Понятно, поехал ты за рубеж, побывал в Германии, Италии и Франции. Но приедь и скажи - мы тебя проверим, если нужно, сделаем заключение", - призвал граждан Александр Лукашенко.

Президент в очередной раз назвал ситуацию с коронавирусом "психопатией". "Спланировали и устроили какой-то психический дом, - сказал он. - Но я порадовался за наших специалистов: они, не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли". По его словам, в этом году от пневмонии в целом умерло гораздо меньше людей, чем в начале предыдущего года.

Высказал непонимание глава государства и по отношению к белорусам, которые, несмотря на опасную ситуацию, уехали отдыхать за границу. "А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать", - констатировал он. Тем не менее Президентом поставлена задача помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину. "Кстати, россияне на борт наших людей в Таиланде не пускали. Но, думаю, договоримся. Это обычная безглуздица, это тупость, глупость. Для России это практически ничего не стоило, а вреда принесет огромное множество. Вот тогда и будет "интеграция", - сказал Александр Лукашенко.

Президент в очередной раз призвал граждан не паниковать и не ломиться в магазины. "У нас достаточно продуктов. Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", - заметил он.

При этом, по мнению главы государства, среди белорусов нет такой "психопатии", как в западных странах. Александр Лукашенко рассчитывает, что когда закончится период острых вирусных инфекций, то и заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.-0-

Лукашенко: психоз с коронавирусом заставил людей быть аккуратнее Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения научно-производственного частного унитарного предприятия "Адани".