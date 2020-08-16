Лукашенко о коронавирусе: я полгода сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на митинге в Минске высказался о пути, который избрала страна в вопросе борьбы с коронавирусом в период пандемии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы просили учить детей, вы просили лечить людей. Учим и лечим! И лечим не хуже других, как показала недавняя история. Тот, кто не слепой, возьмите голову в руки. Учителя, врачи, творческая интеллигенция, возьмите голову в руки и посмотрите: мы пошли своим путем в этой пандемии, мы не остановили страну, ни один завод не закрыли. И люди сегодня благодарят нас за это", - сказал глава государства.

"Спасибо!" - прозвучали в ответ возгласы из толпы.

"Меня сегодня еще упрекают: не тот путь, нет социальной дистанции… А посмотрите на них: дистанцировались они на митингах и площадях (противники действующей власти. - Прим. БЕЛТА), когда им из-за рубежа дали команду? Они плевать хотели на маски и дистанцию друг от друга! Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел", - добавил Президент.-0-