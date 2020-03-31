Лукашенко о кризисе из-за коронавируса: надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая тяжелая проблема сегодня в Беларуси - это ситуация с экономикой, которая страдает из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.
"Самая тяжелая проблема - это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали, а нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", - отметил Александр Лукашенко.
При этом, подчеркнул Президент, не надо сбрасывать со счетов различные вирусные болезни. Тем более, обратил он внимание, заболеваемость находится на пике. "Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение, - добавил глава государства. - Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз".-0-