Лукашенко о кризисе из-за коронавируса: надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая тяжелая проблема сегодня в Беларуси - это ситуация с экономикой, которая страдает из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самая тяжелая проблема - это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали, а нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

При этом, подчеркнул Президент, не надо сбрасывать со счетов различные вирусные болезни. Тем более, обратил он внимание, заболеваемость находится на пике. "Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение, - добавил глава государства. - Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз".-0-