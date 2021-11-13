Лукашенко о любительских соревнованиях по хоккею: в поддавки там не играют

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поддавки на республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любительских команд не играют. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

"В поддавки мы не играем. Наоборот, у нас хотят выиграть. Но, конечно, в команду Президента приходят (это же любительская команда) бывшие хорошие хоккеисты. И они у меня тренируются круглый год, паузы нет. Кто против нас играет, они лето не играют, могут где-то сачкануть, а у нас жестко, минимум две тренировки в неделю, а то и три, если игра", - заявил Александр Лукашенко.

В интервью глава государства рассказал о своих правилах ведения здорового образа жизни и отношении к спорту. По словам Президента, к здоровому образу жизни он был приучен еще с детства, ведь в те годы не было такого развитого здравоохранения и необходимо было закалять свой организм, заботиться о здоровье.

"Я еще был заточен на спорт, на эту жизнь такую, более открытую, здоровый образ жизни. Речушка у нас там была, я все время бегал, уже земля подмерзла, босиком, для закалки просто. В школе учился, бегал на речку до морозов, пока льдом не покроется, пробегусь сначала босиком, когда подмораживало, уже одевал кеды. Бежал на эту речку, окунался там", - вспомнил школьные годы белорусский лидер.

"Вот эта пандемия показала… Нас Господь взял и встряхнул, потому что мы неправильно жили, неправильно живем: сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в айфон тычет, лежит, доволен, телевизор смотрит. А два часа в день отработать надо. Два часа - это закон. Поэтому я беру топор, иду рубить дрова. Это полезно. И здоровое питание: никогда не ешь ничего импортного - будешь жить долго", - порекомендовал Александр Лукашенко.-0-