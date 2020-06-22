Лукашенко о мерах в отношении COVID-19: если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику

22 июня, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что если бы в стране была остановлена экономика и производства в результате реагирования на пандемию коронавируса, то восстановить их в прежних масштабах уже бы не удалось никогда. Такое мнение он высказал сегодня во время общения с воинским коллективом 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику. Мы понимали, что у нас экспортно ориентированная экономика. Мы понимали, что справимся, организация нашего государства позволяет это сделать", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси борются с вирусом очагово и не пошли на массовую изоляцию населения и остановку производств. Этому способствовала в том числе система здравоохранения, широкая сеть инфекционных больниц, которую в Беларуси не уничтожили по примеру некоторых стран. "Мы не допустили обрушения системы здравоохранения. Она выдержала. И мы начали вымывать, вычищать больницы", - добавил Президент.

По словам главы государства, в мире начинает оправдываться прогноз Президента США Дональда Трампа, который ранее сказал, что если не начать работать, то может умереть больше людей, чем от самого вируса. Александр Лукашенко подчеркнул: и в Беларуси у большинства людей наступает понимание, что избранный в стране путь реагирования был правильным.

Александр Лукашенко

"Экономика начинает восстанавливаться, у нас есть определенный запас", - сказал Президент. Он пояснил, что в другом случае ниши белорусских компаний на мировых рынках просто заняли бы другие и в прежних масштабах восстановить производства и экономику вряд ли бы удалось.

Александр Лукашенко также рассказал, как вникал в нюансы работы и осуществлял контроль за деятельностью врачей в эпидпериод. "Я должен видеть, что происходит. Я поручал генералу Равкову (госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков. - Прим. БЕЛТА) сформировать несколько отрядов из наших военных инфекционистов и послал их в эти красные зоны, чтобы они видели, как лечить (всякое может произойти), но главное, чтобы они мне доложили, как гражданские лечат. Я благодарен тем ребятам (это в основном мужики были), которые пошли в эти зоны. Очень достойно отработали и меня проинформировали о системе лечения и ответственности наших гражданских врачей", - отметил Президент.

Андрей Равков

Он добавил: тех военнослужащих, которые столкнулись с вирусом, потом уже в основном лечили силами этих врачей на базе военной медицины.-0-