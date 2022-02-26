Лукашенко о молодых биатлонистах и лыжниках: есть очень неплохие девушки и ребята

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко рассказал, зачем было принято решение о проведении республиканских соревнований среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам на призы Президента Беларуси, которые состоялись сегодня в комплексе "Раубичи" под Минском, передает корреспондент БЕЛТА.
"Совсем недавно закончилась зимняя Олимпиада. И она мало радости подарила белорусскому народу. Мы немало сделали, чтобы спортсмены достойно выступили в Пекине. Всего хватало. В итоге именем то, что имеем. Блекло выглядели. Думаю, что нет достойной конкуренции", - сказал глава государства.
Поэтому, отметил Президент, он приехал посмотреть, умеет ли кто-то еще на лыжах бегать и стрелять. "Оказывается, умеют и бегать и стрелять. Это ближайшая наша смена. Есть очень неплохие девушки и ребята", - заявил Александр Лукашенко.
Чиновников от спорта и тренеров он предупредил, что если они хотят и дальше работать, надо показывать результат.
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