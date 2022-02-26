26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Раубичах" открылись республиканские соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам на призы Президента Беларуси.

Открыл соревнования вице-премьер Игорь Петришенко. "Вы знаете, сколько внимания уделяется в нашей стране спорту. Не в стороне стоят и такие виды, как биатлон, который стал поистине нашим народным видом спорта, за который болеют все наши жители, - сказал он. - Сегодняшние соревнования позволят проявить лучшие спортивные качества ребят, родителям испытать гордость за успехи своих детей, а тренерскому штабу увидеть самых достойных, чтобы они потом представляли нашу страну на трудных международных соревнованиях".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Игорь Петришенко подчеркнул, что можно гордиться отечественными достижениями в биатлоне за последний год и белорусской школой этого вида спорта. "Наши спортсмены готовятся по нашим подходам, нашим методикам. Ежегодно мы совершенствуем инфраструктуру, выделяются огромные денежные средства для того, чтобы делать стрельбища, лыжные трассы. Это все для наших спортсменов, нашей страны", - сказал вице-премьер.-0-

Игорь Петришенко