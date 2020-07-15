Лукашенко о "Нафтане": предприятие стратегическое, никакой речи о приватизации не может быть

15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает стратегическое значение нефтеперерабатывающего предприятия ОАО "Нафтан" для экономики страны, поэтому речи о его приватизации идти не может. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент на мероприятии коснулся темы развития производственного потенциала региона, и в этом направлении за последние годы многое сделано, проведена модернизация на крупнейших предприятиях. Одно из них - ОАО "Нафтан".

"В текущей пятилетке проведена реконструкция технологических установок на "Нафтане". Это один из флагманов белорусской нефтепереработки. Как и на другие лакомые куски нашей экономики, на него было и сегодня есть много желающих. Но это предприятие для нас стратегическое. Это экспорт, валютная выручка, вопрос экономической безопасности страны. Поэтому, естественно, сегодня никакой речи не может быть о приватизации данного предприятия", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы сами находим деньги и последовательно проводим модернизацию, чтобы выйти на самый высокий уровень переработки нефти", - добавил Президент.-0-