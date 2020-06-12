Лукашенко о наведении порядка в Полоцке перед его приездом: я чистый и аккуратный город с собой не увезу

12 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на некоторую публикуемую информацию негативного характера о том, что к его приезду в Полоцк в городе занялись работами по благоустройству. Соответствующие заявления он сделал сегодня во время рабочей поездки в Полоцк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть оригиналы, которые переживают за то, что накануне приезда Президента пришлось город "вылизать" - подмести улицы, покрасить скамейки… Есть такие, небольшое количество людей: все, что хорошо - плохо, что плохо - тоже плохо", - заметил глава государства.

Он подчеркнул: все, что сделано, останется жителям города. "Я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу. Это все останется здесь. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем", - сказал Президент.-0-