Лукашенко о неформальном саммите СНГ: очень большой крен произошел в сторону нашего единения

29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил итоги прошедшего в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ. Об этом он заявил на официальной части встречи с российским лидером в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это было хорошее очень мероприятие - доброе, теплое. Мы еще раз увидели, что руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики. Благодаря России. Конечно, России достается всегда и досталось от этого. Но вы показали этим самым свою надежность. И это вот поведение всех нас - глав государств - свидетельство о том, что мы понимаем, что происходит. Люди понимают в наших государствах. И очень большой крен (я уже человек опытный в этом плане) произошел в сторону нашего единения - вместе решать вопросы", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что хотя состоявшаяся накануне встреча лидеров стран СНГ носила неформальный характер, тем не менее удалось выйти на принципиальные вопросы, особенно по тем направлениям, где не получалось. Глава государства акцентировал внимание на гуманитарной области - вопросах, связанных с наукой, русским языком и так далее. "Приятно удивили все коллеги наши, которые поддержали ваши предложения по многим гуманитарным вопросам. Я думаю, вы потом со временем об этом сами скажете людям", - подчеркнул Президент.-0-