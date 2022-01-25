Лукашенко о независимости Беларуси: она не случайная, сколько мы положили людей, сколько поколений!

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко уверен, что обретение Беларусью независимости в начале 90-х годов XX века нельзя считать случайным. Об этом он заявил сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент заявил, что хочет и в послании в том числе осветить историческую тему и обретение Беларусью независимости: "Говорят, в 90-е годы независимость досталась нам случайно, просто так, вот с неба свалилась. Как-то и я был увлечен этой практической теорией. А потом подумал: сколько веков, сколько поколений белорусов легло за эту независимость 90-х годов! Она не случайная. Может, в какой-то степени бог нам и помог в этом плане. Но сколько мы положили людей, сколько поколений!"

"Мы все время воевали за этот кусок земли, чтобы людьми зваться и жить на этом куске земли. Поэтому не так все это было просто и случайно", - подчеркнул глава государства.

"Поэтому нам очень важно. Чтобы вот этот стержень был у каждого человека. И я подумал: если мы в школе будем правильно это преподавать, то это дети усвоят и выйдут из школы с этим пониманием", - уверен белорусский лидер.-0-