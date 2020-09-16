Лукашенко о новой Конституции: важно сформировать единое видение, какой страна должна быть в перспективе

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При разработке новой Конституции важно сформировать единое видение, какой страна должна быть в перспективе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это Конституция, - сказал глава государства. - Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по Конституции. Как определимся, так и будет".

По словам Александра Лукашенко в новой Конституции следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти. Все соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании. "Проект новой Конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект - будет внесен на обсуждение всех ветвей власти", - отметил глава государства.

Когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой Конституции будет вынесен на референдум.-0-