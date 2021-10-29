Лукашенко о новых производствах: мы умеем делать все, когда делаем для своей страны и народа

29 октября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" призвал коллектив беречь предприятие и созданное здесь новое производство, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что строительство нового производства в Добруше было непростым. После проблем с иностранным подрядчиком в Беларуси решили завершить создание нового производства собственными силами и ресурсами. Изначально были сомнения, справятся ли отечественные специалисты с задачами, ведь по некоторым направлениям у них было недостаточно опыта. Но в итоге все работы были выполнены.

"Мы умеем делать все, когда мы суверенны, независимы, когда мы понимаем, что делаем для себя и своего народа, - заявил Александр Лукашенко. - Вы делали для своих детей. Потому что уже сейчас ситуация складывается таким образом, что ваши дети там, даже в Гомеле и в Минске, никому не нужны: идет конкуренция, и она будет нарастать. Поэтому берегите это производство, чтобы сюда пришли наши дети и могли работать".

Президент также призвал работников предприятия глубже смотреть на ситуацию и обстановку, которая складывается вокруг страны, анализировать информацию. "Нам просто не будет. От нас просто не отстанут. И одна из причин - это производство. Мы никому не нужны как конкуренты, и нас будут душить все, кто имеет такие производства", - отметил он.

В пример глава государства привел и машиностроительную отрасль: в этой сфере Беларусь составляет конкуренцию многим западным странам, поэтому белорусские предприятия и хотят вытеснить с рынков. Тот же БЕЛАЗ занимает 30% мирового рынка. Поэтому санкции введены против этого предприятия не просто так, заметил Александр Лукашенко.

"И чем будет лучше у нас, тем больше будет этот накат со стороны, - подчеркнул Президент. - Все далеко не просто. И мы должны изловчиться, вывернуться и выжить. Вот наша задача. Я не хочу воевать, но и не хочу, чтобы вы стояли на коленях".-0-