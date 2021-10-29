(Обновлено 12:33)

29 октября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с производством картона на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда", передает корреспондент БЕЛТА.

По приезде глава государства традиционно поинтересовался состоянием дел в сельском хозяйстве - уборка кукурузы, зяблевая вспашка, состояние озимых. По этим и другим вопросам Президента подробно проинформировал губернатор Гомельской области Геннадий Соловей. Он заверил, что работы по ряду направлений активизированы, на полях задействовано необходимое количество техники.

Что касается реализации инвестпроекта в Добруше, глава государства поинтересовался, полностью ли закончили стройку на новом производстве. Ему доложили, что все готово. Александр Лукашенко обратил особое внимание на необходимость использования всего древесного ресурса. В настоящее время отдельные виды древесины не вовлечены или недостаточно вовлечены в переработку. Мощности Добрушской бумажной фабрики не позволяют переработать всю древесину.

В этой связи обсуждается создание производства беленой химико-термомеханической массы на площадке "Могилевхимволокно". Это фактически полуфабрикат для производства картона в Добруше.

По словам заместителя премьер-министра Юрия Назарова, такое предприятие может стоить $200-250 млн. Ведутся переговоры с инвестором. Президент поручил проработать вопрос, можно ли создать это предприятие за счет государственных средств.

Председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько доложил главе государства о работе концерна и результатах модернизации целлюлозно-бумажной отрасли.

Организации "Беллесбумпрома", несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, работают устойчиво. Предприятия выполняют все плановые параметры социально-экономического развития, ожидается выполнение всех доведенных концерну показателей по итогам работы года. "У нас исторически самые низкие остатки на складах. Спрос очень хороший", - заявил Михаил Касько.

Обеспечены рост объемов производства и экспорта товаров, рентабельности реализованной продукции и иных установленных показателей. Ожидается, что по итогам года объем производства продукции превысит Br3 млрд. Экспорт приблизится к $900 млн.

Благодаря реализации нескольких инвестиционных проектов при поддержке государства - как в деревообработке, так и в целлюлозно-бумажном производстве - отрасль вышла на совершенно новый технологический уровень, который обеспечивает комплексную, безотходную переработку древесных ресурсов и получение высоколиквидной готовой продукции с наибольшим экономическим эффектом.

Например, товарный выпуск мебели по концерну увеличился на 43,6%, древесноволокнистых плит - почти на 25%, древесностружечных - на 6%, фанеры - на 3,4%. В целом ассортимент продукции предприятий концерна в настоящее время насчитывает порядка 75 видов товаров.

"81% от того, что мы производим, мы отправляем на экспорт. В этом году мы прибавим более чем $250 млн в экспорте", - отметил председатель "Беллесбумпрома".

Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела у проблемных предприятий концерна. В частности, он заявил о намерении посетить деревообрабатывающий завод "ФанДОК" в Бобруйске. Подробно главе государства также доложили о состоянии дел на "Витебскдреве" и "Борисовдреве".

Добрушская бумажная фабрика является одним из филиалов холдинга "Белорусские обои". Генеральный директор холдинга Александр Коляда рассказал об итогах инвестиционного проекта по техническому переоснащению фабрики и организации здесь производства мелованных и немелованных видов картона.

По словам гендиректора, ввод в эксплуатацию производства мелованного и немелованного картона позволил даже на начальном этапе достичь положительных финансовых показателей фабрики. За январь-сентябрь объем производства продукции (в фактических ценах) вырос к аналогичному периоду прошлого года в 2 раза, рентабельность продаж составила 5,5%.

Появление в Беларуси собственного производства целлюлозы позволило обеспечить потребность в исходном сырье предприятий концерна и иных переработчиков, выпускающих бумагу, картон и упаковку из них.

Александр Лукашенко проехал по территории предприятия и ознакомился с принципами работы основного технологического оборудования по производству картона.

Как сообщалось, Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда" глава государства посещал в феврале 2020 года. Тогда в фокусе внимания Президента как раз было строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект был законсервирован. Требовалось решение в отношении ряда вопросов, в том числе финансового характера.

О своем намерении вновь посетить предприятие Александр Лукашенко заявил 3 июня текущего года, принимая с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова, своего помощника Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича.

"Картон - это прорыв. Нас тоже там стебали в предвыборную кампанию: "Ах, на улице протестуны, а Лукашенко картоном занимается". Я всеми вопросами тогда занимался, но это был большой инвестиционный проект", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Теперь Беларусь может сама производить изделия из картона, а не экспортировать сырье, чтобы потом покупать за границей материалы из него. "Спрос большой же на это. Поэтому это хороший момент с Добрушем. Но мы там побудем и посмотрим, - сказал глава государства. - Не надо останавливаться: картон получили - дальше станок надо ставить и делать упаковку. Это очень важное направление".-0-

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