Лукашенко о парламентской кампании: мы должны провести как положено

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские выборы в Беларуси должны пройти в соответствии с законодательством. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В стране управляемой, в нашей стране, для себя мы должны провести эти выборы. И если мы определились, что мы будем действовать так, так и так, тактика такая, мы должны ее придерживаться".

Глава государства обратил внимание, что если во время парламентской кампании будут критиковать и наносить удары по каким-то людям, то это будут удары с дальним прицелом - по Президенту. "Так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в Президента. Я к этому готов. Хочу, чтобы вы были на чеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете", - отметил он.

Александр Лукашенко добавил, что сегодня все вопросы - экономика в регионах, заработная плата в трудовых коллективах, кадры и жизнь людей в целом - легли на плечи местных органов власти. "Надо помочь - говорите", - подчеркнул Президент.-0-

Лукашенко зарубежным послам: парламентские выборы в Беларуси будут соответствовать мировым стандартам "Начало вашей миссии совпадает с важным политическим событием в стране - предстоящими парламентскими выборами", - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к дипломатам.