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07 февраля 2020, 14:54

Лукашенко о переговорах с Путиным: о многом поговорили, дошли "до глубины седых времен"

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин

7 февраля, Сочи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в формате один на один удалось обсудить многие вопросы. В настоящее время лидеры стран встречаются в расширенном формате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

По его словам, потом лидеры стран сделают паузу и продолжат переговоры в расширенном составе после прибытия остальных членов российской делегации. "У нас в программе есть и другие вопросы. Когда приедут члены российской делегации сюда (небо якобы уже прояснилось), тогда мы и продолжим наш разговор. А вообще есть о чем говорить, есть над чем работать", - резюмировал белорусский лидер.

"К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть позже приедут. Но мы можем уже начать нашу дискуссию, пообсуждать текущие дела. Думаю, что выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными сегодня. У нас вопросов много. Мы с Александром Григорьевичем уже практически за полтора часа затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин
Владимир Путин

С российской стороны кроме Владимира Путина на переговорах присутствуют заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

С белорусской - первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Ранее со ссылкой на ТАСС сообщалось, что самолет специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов России и Беларуси с двухчасовой задержкой.

На борту самолета в том числе находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром.

Между тем, часть российской делегации так и не смогла прибыть в Сочи. Причина та же - сложные погодные условия. В результате борт отправили в аэропорт Минеральные Воды.-0-

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