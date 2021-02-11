Лукашенко о перераспределении полномочий: мы уже начали это делать, целый план на столе лежит

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перераспределении полномочий внутри властной вертикали. Он отметил, что это уже делается, но вместе с полномочиями переходит и большая доля ответственности. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Диалоговые площадки показали, что интерес общества к изменению политической системы страны и конституционной реформе высок. "Однако прежде чем собрание приступит к выработке предложений, необходимо спокойно разобраться, что происходит с нами сейчас, какие глубинные процессы идут в обществе и как мы на них будем реагировать", - обратил внимание Президент.

При этом он сообщил, что перераспределение полномочий уже происходит. "Мы уже начали это делать: Президент - правительство, Президент - парламент, губернаторы, местные органы власти. Целый план на столе лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать", - сказал глава государства.

Он обратил внимание населения на то, что те, кто получил полномочия, будут не только принимать решения, но и отвечать по ним. Людям придется отвыкать от того, что Президент отвечает за все. "Из социологического исследования: люди за передачу полномочий от Президента другим структурам. Но люди должны понимать: Президент, конечно, по сигналу людей вмешается, если нужно, в этот процесс, но это не его будут функции и полномочия, - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому перераспределять полномочия мы будем. Радикально".

Глава государства рассказал о предложении, которое поступило от одного из политологов: надо некоторые законы называть именами разработчиков. Эту идею белорусский лидер считает достойной и уместной в контексте перераспределения полномочий, ухода от коллективной ответственности. "Чтобы люди знали, кто предложил", - уточнил Александр Лукашенко.-0-

Александр Лукашенко