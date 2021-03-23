Лукашенко о перспективах кожевенной отрасли: никто не откажется от натуральной кожи

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах развития кожевенной отрасли. Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива Минского производственного кожевенного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос одной из работниц касался призывов ряда экологов отказываться от использования натуральных кожи и меха в пользу искусственных материалов.

"Вы готовы сегодня заменить натуральную обувь на искусственную? Я не готов. Вот у меня ботинки "Марко". Я только их ношу обувь. Ткань - "Камволь". Пальто сшили здесь - белорусское. Слушайте, отличное качество. И натуральную обувь мы будем производить", - сказал глава государства.

Что касается призывов экологов и защитников животных, Александр Лукашенко констатировал, что люди не откажутся от употребления в пищу мяса, соответственно, будут и шкуры, которые надо перерабатывать. "Мы из этой кожи, поскольку говядину едим, будем шить обувь", - сказал он.

"Никто не откажется от натуральной кожи", - уверен Президент. Соответственно, будут перспективы и у предприятий, работающих по этому профилю.-0-

Александр Лукашенко