"Не загубить стратегическое направление экономики" - что Лукашенко ждет от работы кожевенного завода в Гатово

23 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Кожевенное производство является стратегическим направлением белорусской экономики, и его загубить нельзя. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения Минского производственного кожевенного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии главе государства доложили о состоянии и перспективах развития кожевенной отрасли в целом, а также о стратегии развития самого завода.

Несколько лет назад здесь была проведена масштабная модернизация, но, как оказалось, результаты, на которые было ориентировано предприятие, достигнуты не были. На это большое влияние оказала и конъюнктура рынка. В предыдущие годы у отечественных производителей обуви были большие планы по выпуску продукции, на что и рассчитывал кожевенный завод в Гатово. Однако эти планы не были выполнены, соответственно, предприятие реализовало меньший объем кожи, чем ожидалось. Да и в целом белорусские производители предпочитают зарубежное сырье.

Александр Лукашенко подчеркнул, что кожевенное производство - важнейшая отрасль экономики, и загубить ее нельзя.

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина признала, что отрасль работает недостаточно эффективно.

По словам вице-премьера Юрия Назарова, есть предложение создать кожевенно-обувной производственно-торговый холдинг под эгидой одного из производителей. Это позволит решить все проблемы завода в Гатово. "У нас 78 потребителей кожи. А вы хотите сырье отдать одному. Где тут добросовестная конкуренция?" - спросил Александр Лукашенко.

Генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения Ольга Политико заявила, что предприятие может обеспечить отечественных потребителей сырьем. Но развитию завода мешают "висящие на шее" Br8 млн задолженности перед мясокомбинатами за поставленное сырье.

На предприятии Президент ознакомился с технологическими процессами производства кожевенных товаров, образцами производимой продукции и готовыми изделиями из нее. Затем глава государства провел на заводе импровизированное совещание.

"Пришло время отвечать - вы вносите предложения, исключающие принятые решения. Ни одно из поручений не выполнено, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Вот она отрасль - на одном предприятии. Здесь можно переработать все шкуры в Беларуси. Вы это сделали? Нет".

Возвращаясь к предложениям правительства, Президент предложил не темнить - речь идет о приватизации предприятия. Глава государства напомнил, что прежде чем продать завод, необходимо согласовать это решение с трудовым коллективом, а затем с местной властью. Однако работники завода проголосовали против этого решения, а у облисполкома нашлись замечания к проекту.

Александр Лукашенко, заслушав мнения всех заинтересованных сторон, поручил правительству поддержать завод в Гатово: выделить Br8-9 млн, чтобы предприятие рассчиталось перед мясокомбинатами, и еще $2,5 млн на строительство очистных сооружений - без решения этого вопроса предприятие также не сможет нормально функционировать.

"Я приеду через год, и не дай бог, эта песня сохранится", - предупредил Президент.

Во время совещания глава государства заслушал доклады о работе других кожевенных заводов и развитии в стране этой отрасли в целом. Он поинтересовался, какие вопросы еще остаются и какие необходимы решения.-0-

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