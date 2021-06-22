Лукашенко: за последний год мы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. За последний год белорусы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

"Захватчики (а против Советского Союза воевала почти вся Европа) не понимали тогда, почему даже в самых отчаянных ситуациях советский солдат не сдавался, как вообще он смог выстоять и в итоге победить, - отметил Александр Лукашенко. - Так же нас сегодня не понимают потомки тех, кто в 40-е шли по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле как государство. Видимо, им не дано это понять".

Президент обратил внимание на то, что на реализацию "цветного блицкрига" в Беларуси были брошены огромные финансовые ресурсы. "За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота (Брестской крепости. - Прим. БЕЛТА) они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства", - подчеркнул белорусский лидер.-0-