Лукашенко о потенциале сельского хозяйства: на нефти такой рентабельности нет

22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит большой экономический потенциал в сельскохозяйственной отрасли. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лен производим, молоко... Сегодня нет такой на нефти рентабельности. На белорусской нефти, которую мы немного продаем, - самая хорошая легкая нефть - мы там не имеем такой рентабельности. Поэтому можно жить и работать. И некоторые фермерские хозяйства, которые у нас занимаются картофелем, луком и прочими овощными культурами (и не только овощными), имеют хорошие заработки и хорошую рентабельность", - сказал глава государства.

"На земле, конечно, миллиардером и, может, даже миллионером не станешь, но если хорошо работать, можно нормально жить", - уверен глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что нужно анализировать рынки и ориентироваться на те виды продукции, которые наиболее востребованы. Кроме того, в связи с происходящими климатическими изменениями в Беларуси появляется возможность возделывать и некоторые нетрадиционные культуры. "Поэтому думайте, прежде чем развивать сельское хозяйство, какие виды продукции, какой товар вы хотите произвести и где вы продадите этот товар", - добавил Президент.

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