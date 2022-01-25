Лукашенко о потоках беженцев: как шли, так и идут, надо решать в корне вопрос

25 января, Минск/Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что миграционная проблема отнюдь не исчерпана, и беженцы продолжают попытки попасть через Беларусь в страны Евросоюза. Об этом он заявил сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Даже не думайте, что мы тут кого-то провоцируем. Если мы с ними там воюем по поводу беженцев, это не значит, что я их из Сомали привез. Вроде бы ситуации уже нет с беженцами, но это вам только кажется. Как шли они, так и идут. Они напрямую идут. И то, что я предупреждал Запад - раньше летали на самолетах, сейчас пешком пошли. Пока не толпы, а просачиваются понемножку сюда. И каждые сутки. Вот за прошлую неделю (это по их данным) заявляют о том, что до 200 человек за неделю перешло на ту сторону - Польша, Литва, Латвия. В основном в Польшу", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что этот вопрос надо решать в корне: "Там решать. Где сожгли, убили их родственников, разорили их страны. Не решим ту проблему - все время будут люди тянуться сюда".

Александр Лукашенко обратил внимание, что беженцы идут не только через Беларусь или по известному маршруту через Средиземное море. "Они идут и по северу через Россию, Финляндию, туда и так далее. Они идут и через Украину, - сказал глава государства. - Но выбрали Беларусь, чтобы в средствах массовой информации показать. И вот эти провокации будут постоянно".

Президент, в частности, напомнил про стрельбу по государственным знакам на границе и другие провокации: "Казалось бы, мелкие. Но я вам как пограничник скажу, и вчера генерал Лаппо (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. - Прим. БЕЛТА) об этом говорил, что все начинается с этих мелочей. Постепенно эскалация идет".

Александр Лукашенко в очередной раз отметил тот факт, что ЕС свернул всякое сотрудничество с Беларусью по пограничным вопросам, в то время как сам ранее настаивал на заключении договора о реадмиссии. "Они всегда на коленях просили нас: давайте договор о реадмиссии заключим. То есть если туда прибежали от нас, мы должны их забрать. Мы долго думали, нам надо было договориться с Россией, другими, - отметил Президент. - Договорились. Они пообещали построить для этого жилье этим людям - беженцам. Лагеря. Все бросили, перестали финансировать, свернули всякую работу с нами по пограничным вопросам. Ну так пожалуйста".-0-