Лукашенко о принятии декрета №2: я должен был сохранить своего ребенка - Беларусь

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что принятие декрета №2 от 9 мая 2021 года "О защите суверенитета и конституционного строя" было исключительно его собственной инициативой. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что в том или ином виде различные угрозы в его адрес были на протяжении всего срока президентства: "Меня убивают 25 лет. Особенно после всех выборов. Это ж было всегда. Просто об этом не говорили, - сказал Александр Лукашенко. - Потом перешли еще и на детей. Потом тренд был не то что замочить, а взять в заложники детей. Постоянно это все было. Сейчас это приобрело очень опасный и острый такой характер. Потому что вы видите, кто работает. Они поняли, кто главная тут фигура. Как они говорят, на ком все держится: вот он рухнет, а потом все полетит".

Говоря о принятии декрета №2, Александр Лукашенко подчеркнул, что это была его инициатива. "Я должен был сохранить своего ребенка - Беларусь".

"Конечно, приятного мало. Я тоже не ожидал, что мне придется на это идти (подписание соответствующего декрета. - Прим. БЕЛТА). Но я по этому поводу особо не переживаю, не хожу и не дрожу. Наоборот, Службу безопасности предупреждаю: никаких излишних шевелений не должно быть, меньшим числом несите свою службу, вы отвечаете за жизнь Президента и вы должны обеспечить его безопасность".

Как сообщалось БЕЛТА, декрет №2 направлен на сохранение независимости и суверенитета Беларуси. Предусматривается, что в случае гибели Президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории республики вводится чрезвычайное или военное положение, а Совет безопасности определяет перечень необходимых мер.-0-