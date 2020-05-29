Лукашенко о приватизации: как мы можем распродавать заводы, которые создавались поколениями?

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь сегодня с работниками Минского тракторного завода, рассказал о своей позиции относительно продажи государственной собственности, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что некоторые люди сейчас предлагают распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы. "Красиво звучит. Но вы понимаете, что я сказал? Не все. Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод (он же государственный), завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю (я же уже не первый год Президент): наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам, будьте уверены", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что повальная приватизация - не его политика, хоть сам он и не против продажи государственной собственности. "Но сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие", - отметил Александр Лукашенко.

"Я часто вспоминаю свою маму, которая меня с детства учила. Я уже Президентом стал, а она меня все учит. Она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого. Это закон моей жизни: все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя", - добавил глава государства. В этой связи он подчеркнул, что не может просто так распродавать государственную собственность: ведь заводы создавались коллективами людей, предыдущими поколениями.

"Здесь вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? - спросил Президент. - Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям. Единственное к вам требование: будете работать некачественно - будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете".-0-