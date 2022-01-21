Лукашенко о проекте Основного закона: это Конституция будущего

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вынесенный на референдум проект Основного закона Беларуси - это Конституция будущего. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что то, что мы предлагаем, что я предложил народу - проект, - это Конституция будущего. Самое главное - мы должны за эти два-три года научиться жить по закону. Ни влево, ни вправо. Тогда не будет и двоевластия", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в таком случае все органы и ветви власти будут заниматься своим делом, включая Президента, Всебелорусское народное собрание, правительство, парламент.

"Но все беспокоятся исходя из ситуации нынешней: а вот бы чего-нибудь не случилось, вот бы не произошло каких-то столкновений наверху (потому что это мгновенно в общество перейдет). А вот для этого надо научиться жить по закону. Каждый должен заниматься своим делом и не заходить на чужую поляну. Я уверен, что нам это удастся, - заявил Президент. - И мы сделаем разительный шаг навстречу настоящей демократии, где народ определится на референдуме, как жить, а мы, слуги народа, будем исполнять волю народа. В этом есть суть демократии. Поэтому я перспективы этого документа - Основного закона - оцениваю положительно. Только надо его внедрить не только в умы, но и нашу повседневную жизнь через законы, подзаконные акты. Это мы сделаем".

Глава государства также признался, что, конечно, переживает, как все будет реализовано на практике. "Опять же, ответственность на мне будет. Поэтому я боюсь и пытаюсь избежать разного рода случайностей, если можно так сказать. Хотя в глобальной политике случайностей не бывает, но всякое может быть: не тем путем пойдем, не те люди придут к власти. Я, конечно, за это переживаю".-0-

Лукашенко: референдум по Конституции может не состояться только в одном случае