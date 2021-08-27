Лукашенко о проигрыше белорусских хоккеистов: поляки уделали "великих"

27 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Петриковского ГОК высказался о поддержке "Беларуськалием" города и спонсировании предприятием белорусского спорта, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства отметил, что с вводом горно-обогатительного комплекса Петриковский район получает новый стимул для развития. Подставит плечо городу и сам "Беларуськалий". Поскольку это потребует определенных финансовых затрат, Александр Лукашенко усомнился, стоит ли предприятию так масштабно спонсировать, например, тот же хоккей и футбол. "Вокруг должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А то будем, как вчера "великие" хоккеисты, - сказал Президент. - А ты им деньги, деньги, деньги".





"Я попросил, чтобы он (гендиректор "Беларуськалия". - Прим. БЕЛТА) особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов. Потому что поехали вчера в Польшу (там 20 человек в хоккей играют) - проиграли. Такого позора… Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков - они красавцы, уделали "великих". А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата - пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам", - был категоричен Александр Лукашенко.





Недоволен глава государства и выступлением белорусской команды на Олимпийских играх в Токио. По словам Президента, он уже обратил внимание премьер-министра и министра спорта на спонсирование видов спорта. "А то мы поехали и "удивили" весь мир в Токио со знаком минус и финансируем. Физкультура есть, а большого спорта нет, потому что не продумано", - подытожил белорусский лидер.





Как сообщалось, 26 августа хоккеисты сборной Беларуси с поражения стартовали в квалификационном турнире Олимпийских игр - 2022. В первом поединке группы D в словацкой Братиславе белорусы уступили команде Польши со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).-0-