Лукашенко о Путине: мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно находится в контакте со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты - то, что происходит сейчас, и определим наше будущее на предстоящий год", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также рассказал, что в скором времени планируется проведение переговоров на уровне руководителей государств постсоветского пространства. Тем более что в этом году отмечается 30-летие образования СНГ, а первая в истории этого объединения встреча руководителей стран СНГ состоялась 30 декабря 1991 года в Минске.-0-