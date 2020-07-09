Лукашенко о работе белорусского телевидения: надо удержать этот уровень и еще прибавить

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности поддерживать хорошие проекты на белорусском телевидении. Об этом сегодня шла речь на встрече главы государства с коллективами крупнейших СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время мне нравятся ваши передачи. Нам надо удержать этот уровень и еще прибавить. Я готов пойти на многое, чтобы поддержать СМИ, но не просто взяли и дали деньги… Нет, нам действительно надо финансировать хорошие проекты", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, какие передачи он смотрит. В их числе и новостные передачи, которые не всегда получается посмотреть целиком, и тогда что-то его интересующее Александр Лукашенко пересматривает позже в записи. "Бывает такое. Потому что нет времени. То Игорь Петрович (глава Администрации Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА) позвонит с COVID (Президента регулярно информируют об эпидситуации в стране. - Прим. БЕЛТА), то еще чего-то, отвлекся…", - отметил белорусский лидер.

Понравился главе государства и недавний фильм на "Беларусь 1" о работе журналистов президентского пула. "Хороший фильм. Нам не хватает на разные темы таких фильмов. Я думал, вы не умеете их делать. Оказывается, умеете", - похвалил Александр Лукашенко.

В положительном ключе он высказался и в отношении ряда других проектов на телеканалах, отметив, что порой у него, конечно, возникают и претензии. Президент призвал и далее улучшать качество отечественного телевизионного контента, не опускаясь ниже достигнутого уровня.-0-